Roma congeda la Raggi. A Benevento Mastella al ballottaggio

E’ tempo di verdetti e reazioni politiche all’indomani delle elezioni amministrative. A Milano, Napoli e Bologna vincono al primo turno i candidati del centrosinistra Sala (57,71%), Manfredi (63,16%) e Lepore (62,00%). A Benevento Mastella al ballottaggio.

Roma congeda la Raggi e va al ballottaggio tra Michetti (30,44%) e Gualtieri (27,03%).

A Torino la sfida è tra Lo Russo (43,67%) e Damilano (38,92%). Al centrodestra la Regione Calabria, con Occhiuto al 54,41%.

Mastella al ballottaggio

A Benevento, per una manciata di voti, Clemente Mastella non vince al primo turno (anche se manca l’ultima sezione che non dovrebbe modificare il dato definitivo, ndr) attestandosi al 49,33% mentre le liste a lui collegate vanno ben oltre il 50%. Il sindaco uscente andrà al ballottaggio con il candidato del centrosinistra Luigi Diego Perifano che ha ottenuto il 32,34% dei consensi con il Pd che si conferma primo partito nel capoluogo sannita. tgcom24.mediaset.it

