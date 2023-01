Ita Airways, la tedesca Lufthansa presenta offerta

Lufthansa è pronta a scoprire le carte su Ita Airways. Dovrebbe essere domani, secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, il giorno della svolta con l’annuncio della presentazione dell’offerta per l’acquisizione da parte del colosso tedesco di una quota di minoranza, che dovrebbe attestarsi al 40%.

A quel punto, spiegano le stesse fonti, l’offerta passerà al vaglio dell’azionista e, superato l’esame, verrà avviata una trattativa in esclusiva per arrivare alla firma dell’accordo preliminare in tempi stretti. Accordo che dovrà superare i vari passaggi procedurali previsti, come l’approvazione delle autorità Antitrust, prima di arrivare alla sottoscrizione definitiva che potrebbe, a quel punto, avvenire in estate. adnkr