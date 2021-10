Maltempo nel Savonese, torrenti esondati: allagati edifici e strade

Maltempo nel Savonese – La violenta ondata di maltempo che sta colpendo la Liguria ha causato esondazioni ed allagamenti in provincia di Savona, dove è in vigore l’allerta arancione che diventerà rossa a partire dalle 14. Il torrente Letimbro è uscito dagli argini nella zona del Santuario di Savona, allagando strade ed edifici. La Regione Liguria ha diffuso una nota in cui raccomanda ai cittadini la massima prudenza. Scuole chiuse. tgcom24.mediaset.it

(adnkronos) Si sono verificati, in particolare, alcuni allagamenti di sedi stradali, il Letimbro è ingrossato e il Comune segnala alcuni problemi sulla strada del Santuario. Si raccomanda ai cittadini la massima prudenza.

Nelle zone di Pontivrea è stata segnalata l’esondazione in alcuni punti del torrente Erro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Nell’imperiese, inoltre, è stato chiuso dal Comune di Camporosso il centro vaccinale di Asl1 del Pala Bigauda, dove vengono effettuate le vaccinazioni anti Covid 19. Tutti i cittadini prenotati vengono chiamati per riprogrammare gli appuntamenti.

Condividi