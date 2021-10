Colpisce un anziano con una testata e picchia turista e poliziotti, arrestato. E’ l’epilogo di fatti che hanno allarmato non poco i passanti di piazza Castello a Lodi. Lo scrive www.ilgiorno.it

Un 18enne sudamericano noto alle forze dell’ordine è stato infatti bloccato dagli uomini della questura per aver dato una testata a un uomo di 81 anni. Ha preso un pugno in faccia anche un turista polacco. L’uomo era intervenuto in aiuto del pensionato. Infine sono stati refertati anche i poliziotti che hanno cercato di calmare l’adolescente. Giovane che ha poi danneggiato l’auto di servizio e mantenuto gli stessi atteggiamenti negli uffici della polizia.

L’aggressore è finito in manette per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ma è stato denunciato anche per gli ulteriori reati di danneggiamento aggravato dell’autovettura di servizio ed oltraggio a pubblico ufficiale. Il 18enne rischia inoltre una querela da parte delle vittime che, per fortuna, non sono gravi.

