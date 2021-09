Ambasciatore tedesco consegna onorificenza alla senatrice Segre

L’ambasciatore Viktor Elbling ha consegnato questa mattina, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani del Senato, l’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania a Liliana Segre.

Il presidente federale Frank-Walter Steinmeier aveva conferito alla senatrice Segre l’onorificenza di Grand’Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania (Großes Verdienstkreuz mit Stern) il 28 aprile 2020 per il suo particolare impegno come sopravvissuta all’Olocausto e testimone attiva che si adopera soprattutto entrando in contatto con i giovani nelle scuole e nelle università.

Alla luce delle crescenti tendenze antisemitiche e dei crimini a sfondo razzista, con quest’onorificenza si vuole altresì onorare la sua straordinaria opera contro l’intolleranza, l’antisemitismo nonché l’istigazione all’odio e alla violenza. www.rainews.it

