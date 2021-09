Virologi in Tv, Galli: “nemmeno Mussolini è arrivato a tanto”

Un professore universitario non può essere libero di andare in tv a parlare? Nemmeno Mussolini è arrivato a tanto.

Virologi in tv solo se autorizzati? “Qualcuno ha qualche desiderio del ministero della cultura popolare fascista per decidere chi parla e chi non parla. E’ una cosa che non sta in piedi a livello costituzionale. Rimarrebbero solo i politici a questo punto liberi di dire sciocchezze. Vogliamo che un professore universitario non possa essere libero di andare in tv a parlare? Questa è una vera idiozia, nemmeno Mussolini è arrivato a tanto”.

A dirlo è il professor Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, ospite questa sera della trasmissione ‘Iceberg’ su Telelombardia commentando l’ordine del giorno, a firma del deputato del gruppo Misto Giorgio Trizzino, accolto ieri dal governo. adnkronos

