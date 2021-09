Siena, 21 Settembre 2021 – Rizzo strappa i Trattati UE e li lancia a Letta – Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista candidato alle elezioni suppletive di Siena, strappa i Trattati Europei davanti al segretario PD Enrico Letta, candidato nello stesso collegio, durante il dibattito alla Camera di Commercio di Siena e Arezzo.

“Strappare i Trattati della gabbia europea e sbatterli in faccia all’uomo del sistema Letta è plasticamente un punto importante del nostro programma. In questo modo diamo fiato e forza ai lavoratori licenziati dalle delocalizzazioni e a quelli discriminati dal Green Pass. Per la vera sovranità del popolo italiano, per il lavoro e la sanità pubblica”. Così il leader del Partito Comunista, Marco Rizzo, in una nota. (agenzia vista)

