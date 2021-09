Biden: “L’America deve diventare arsenale di vaccini”

“L’America deve diventare arsenale di vaccini, come è diventata l’arsenale della democrazia”. Così Joe Biden nel discorso con cui ha aperto il summit virtuale organizzato dalla Casa Bianca per la lotta al Covid, confermando che gli Stati Uniti doneranno altri 500 milioni di dosi di vaccino, arrivando ad un totale di 1,1 miliardi. Vale a dire che “per ogni dose amministrata in America, tre saranno donate”, ha aggiunto.

Inoltre il presidente ha annunciato lo stanziamento di 370 milioni di dollari per aiutare le campagne vaccinali in tutto il mondo. Ricordando che gli Usa intendono “continuare a guidare” la lotta per sconfiggere il Covid ed essere meglio preparati ad una prossima pandemia, Biden ha espresso la convinzione che “possiamo farcela, sappiamo quello che dobbiamo fare, dobbiamo solo scegliere di farlo”. adnkronos

Gli Stati Uniti hanno investito oltre 15 miliardi di dollari nella risposta globale al COVID. Aerei che trasportano vaccini dagli Stati Uniti sono già atterrati in 100 paesi, portando alle persone di tutto il mondo una piccola “dose di speranza”

.@POTUS: The United States has put more than $15 billion toward the global COVID response. Planes carrying vaccines from the United States have already landed in 100 countries, bringing people all over the world a little “dose of hope," direct from the American people. #UNGA76 pic.twitter.com/qJH6rVnMFZ

— Department of State (@StateDept) September 22, 2021