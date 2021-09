Prof. Paolo Sceusa: il mainstream droga l’opinione pubblica

Piazza Libertà, puntata del 19 settembre 2021

Così il mainstream droga l’opinione pubblica – Armando Manocchia e il prof. Paolo Sceusa (presidente emerito di sezione della Cassazione, ex magistrato e giudice del lavoro), commentano il modo in cui il mainstream veicola l’informazione (o meglio, la disinformazione), fino al punto di occultare il malcontento dei cittadini, anche quando scendono in piazza a migliaia per protestare contro la limitazione della libertà.

Condividi