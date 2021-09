La Porta dell’Inferno di Rodin alle Scuderie del Quirinale

È arrivata alle Scuderie del Quirinale, direttamente da Parigi, il modello di fusione in gesso in scala 1:1 della monumentale e celeberrima Porta dell’Inferno di Auguste Rodin: opera fra i capolavori assoluti della mostra “Inferno”, a cura di Jean Clair, in programma dal 15 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022.

Concessa in prestito dal Musée Rodin di Parigi e oggetto di un significativo sforzo organizzativo, la Porta dell’Inferno, alta 7 metri, è stata trasportata, nella sua prima parte, tramite un camion speciale – di cui ne esistono solo tre esemplari in tutta Europa – date le dimensioni delle casse.

L’opera, che costituisce il vertice delle riflessioni artistiche di tutti i tempi sul poema di Dante, sarà collocata all’inizio del percorso espositivo a seguito di un delicato montaggio previsto per la prossima settimana. askanews

