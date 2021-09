Eutanasia e cannabis, Fico: referendum vivacità sana per la democrazia

Referendum eutanasia e cannabis – “Sono cronaca di queste settimane le campagne di sottoscrizioni per la promozione di referendum sull’eutanasia e sulla legalizzazione della cannabis, che stanno coinvolgendo centinaia di migliaia di persone su temi di grande interesse rispetto ai quali il Parlamento in questi anni non è stato capace di legiferare. Una vivacità sana per la nostra democrazia”.

Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, nella sua relazione al G7 dei Parlamenti nel Lancashire. “Il rafforzamento del raccordo tra le nostre assemblee e i cittadini – ha osservato Fico – è lo strumento essenziale per porre rimedio a questa crisi di fiducia nelle Istituzioni e per prevenire lo sviluppo di pericolose derive populistiche. Contribuisce infatti ad assicurare la qualità della decisione pubblica come pure la sua trasparenza e condivisione senza indebolire in alcun modo il ruolo dei Parlamenti e i meccanismi di democrazia rappresentativa”.

Secondo Fico, “lo sviluppo di canali di democrazia partecipativa rende più solido il rapporto tra elettori ed eletti e quindi rafforza la legittimazione e l’autorevolezza del Parlamento”. Il presidente della Camera ha ricordato di aver “proposto alla Giunta per il Regolamento della Camera di disciplinare una piattaforma che consenta la presentazione, la pubblicazione e la sottoscrizione online delle petizioni in modo da poterle inoltrare alla Presidenza della Camera ai fini dei successivi passaggi parlamentari. La digitalizzazione delle petizioni è uno strumento utile che possiamo rendere più efficace”.

“Con disposizioni introdotte nella legge di bilancio 2021, poi integrate da successivi provvedimenti, è stata infatti disposta la l’istituzione di una piattaforma per la raccolta delle firme digitali relative a tali strumenti che può semplificarne e quindi incentivarne l’attivazione. Sono cronaca di queste settimane le campagne di sottoscrizioni per la promozione di referendum sull’eutanasia e sulla legalizzazione della cannabis, che stanno coinvolgendo centinaia di migliaia di persone su temi di grande interesse rispetto ai quali il Parlamento in questi anni non è stato capace di legiferare. Una vivacità sana per la nostra democrazia”, ha concluso. askanews

