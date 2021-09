Variante Delta, Crisanti: tutti i non vaccinati si infettano in 2 anni

“Tutti i non vaccinati si infettano in 2 anni. Non c’è la possibilità di scappare dal virus con questo tipo di trasmissibilità, è una questione statistica”

“Con la variante Delta, che ha un indice di trasmissione superiore a 7, tutte le persone non vaccinate si infettano in 2 anni”. E’ la previsione del professor Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, nel dibattito su vaccino e green pass obbligatorio a Piazzapulita.

“L’obiezione più valida, tra le persone riluttanti a vaccinarsi, è che hanno paura. Io però rimango sempre stupito davanti a queste parole. Come è possibile avere più paura del vaccino che delle conseguenze del virus? Il virus ha provocato 150mila morti in Italia, ci porteremo appresso questo dramma per molto tempo. Le persone che hanno paura del vaccino pensano magari ‘sto attento, con i comportamenti corretti non mi infetto'”, dice Crisanti. “Non si rendono conto di quanto sia contagioso il coronavirus”.

“Ecco, voglio rassicurare tutte queste persone: con la variante Delta, che ha un indice di trasmissione superiore a 7, tutte le persone non vaccinate si infettano in 2 anni. Non c’è la possibilità di scappare dal virus con questo tipo di trasmissibilità, è una questione statistica. Non voglio spaventare nessuno, ma è l’abc dell’epimiologia: con un virus con questa trasmissibilità, senza vaccini si infettano tutti in pochissimo tempo”, ribadisce.

Il governo ha varato l’obbligo di green pass per tutti i lavoratori dal 15 ottobre. Il green pass, dice Crisanti, “non è una misura sanitaria. E’ un fantastico strumento per indurre le persone a vaccinarsi, ma non è uno strumento che blinda gli ambienti dal covid. Le persone non possono dire ‘ho il green pass, faccio quello che voglio’: non è così. Israele dimostra che i vaccinati si infettano e trasmettono il virus”, ha spiegato ieri sera a Piazzapulita dopo il varo del decreto da parte del governo. adnkronos

