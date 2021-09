Pfizer-BioNTech chiederanno approvazione del vaccino per bambini sopra i 6 mesi

La casa farmaceutica statunitense Pfizer e la tedesca BioNTech chiederanno a novembre all’Agenzia Usa del farmaco e dell’alimentazione (Fda) l’approvazione per l’uso del loro vaccino anti-Covid sui bambini di età compresa tra i sei mesi e i cinque anni.

Vaccino per bambini sopra i 6 mesi

Lo ha annunciato oggi il direttore finanziario di Pfizer, Frank D’Amelio, durante la Conferenza di Morgan Stanley per la salute globale. In precedenza la società aveva già fatto sapere di voler chiedere a inizio ottobre l’autorizzazione per le somministrazioni sui bambini tra i cinque e gli undici anni di età. www.nova.news

