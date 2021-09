Card. Bassetti: Draghi grande statista mandato dalla Provvidenza

“Sappiamo quanto il presidente Draghi sia stimato in Europa. Certamente se la Provvidenza l’ha collocato al posto in cui si trova, la sua esperienza, la sua umanità e la sua intelligenza potranno veramente essere utili anche per un balzo avanti in questo senso. Perché, non sta a me dirlo, lui è un grande statista non solo dell’Italia ma anche dell’Europa. E c’è bisogno adesso di una visione d’insieme, di una sinergia profonda in questo senso”.

Lo ha detto il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, a margine di un incontro al G20 Interfaith Forum a Bologna parlando della sintonia che lega la conferenza dei vescovi italiana con il governo Draghi. askanews

