Covid, Rasi: “Entro un mese decideremo sull’obbligo vaccinale”

Secondo il professor Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco e consigliere del generale Francesco Figliuolo, “nella prima settimana di ottobre, al massimo a metà del prossimo mese” andrà presa una decisione sull’obbligo vaccinale.

“Valutiamo l’andamento della vaccinazione e dell’epidemia – ha detto -, il numero di contagi e di ricoveri. Se la situazione si sta aggravando, decidiamo misure più stringenti”. (tgcom24mediaset)

Giorlandino (Altamedica): “chi ha avuto il Covid è immune per sempre” – ma viene “vaccinato” lo stesso.

Pertanto, se il “vaccino” non serve per fermare il virus, serve a qualcos’altro (Pedante docet)

