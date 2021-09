Pd, Letta: “se non facciamo qualcosa avremo un Governo Salvini-Meloni”

Le forze di centrosinistra hanno oggi “la responsabilità storica” di cercare di prendere più voti di Lega-Fdi, che faranno “un accordo elettorale”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla festa di Sinistra italiana. “Se noi non facciamo qualcosa nell’aprile del 2023 avremo un Governo Salvini-Meloni. Oggi sento che questo dovere ce l’abbiamo tutti”, ha puntualizzato.

“Mi piacerebbe e sarebbe cosa utile, ma ritengo difficile, cambiare questa legge elettorale in Italia, che ha una forte impronta maggioritaria: quindi andremo alle elezioni, e loro staranno insieme. Noi – ha detto – abbiamo la responsabilità storica per il Paese di costruire una maggioranza che prenda un voto più di loro. Sento su di me, in quanto segretario del Pd, la responsabilità di un atteggiamento inclusivo, aperto, che cerchi di allargare e non chiudere. Sento questa responsabilità e siamo qui a ragionare di questo”. adnkronos

