Transizione ecologica, stangata d’autunno su bollette luce e gas

Bollette luce e gas, l’analisi di Abbassalebollette.it: in arrivo i rincari d’autunno nel mercato tutelato.

Le premesse per un rincaro sulle bollette di famiglie e aziende ci sono tutte. A confermare i rumors sono gli esperti di Abbassalebollette.it, portale specializzato nella comparazione e scelta delle tariffe luce e gas più convenienti del mercato libero.

Alla base dei rincari, che sicuramente arriveranno sulle bollette del gas metano e dell’energia elettrica, ci sono vari fattori. Innanzitutto l’aumento del costo del petrolio e delle quotazioni del gas naturale sui mercati internazionali e sul PSV (Punto di Scambio Virtuale). Si aggiungono l’aumento del costo delle emissioni di CO2, che stanno spostando la produzione di energia elettrica dal carbone, che ha emissioni molto elevate, verso il gas naturale, e la riduzione delle scorte di gas naturale negli stoccaggi europei. Infine, è da considerare anche una certa instabilità sullo scenario geopolitico internazionale, che ha effetti negativi sulle quotazioni delle commodities, portando un aumento ulteriore dei prezzi di energia e gas.

Sempre gli esperti energetici di Abbassalebollette.it fanno notare che, analizzando l’andamento dei prezzi nel solo mercato tutelato, in cui le quotazioni di luce e gas vengono comunicate dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) su base trimestrale, ci sono stati negli ultimi 12 mesi già 3 trimestri di fila in cui sono stati registrati aumenti, con i rincari maggiori registrati proprio nel trimestre estivo, con le quotazioni di luce e gas che hanno visto rispettivamente un incremento del +9,9% e +15,3%.

Luce e gas, ennesima stangata

I nuovi aumenti che si attendono per il 1 ottobre, con la comunicazione trimestrale dei prezzi per i clienti in Maggior Tutela, sarebbero quindi l’ennesima stangata sulle bollette degli italiani, ancora più pesante alle porte dell’inverno, che è il periodo dell’anno in cui i consumi di energia elettrica e gas metano crescono notevolmente. […] affaritaliani.it

