Giallo De Donno, cosa c’è dietro la morte del medico?

Giallo De Donno, cosa c’è dietro la morte – “non mi è facile parlare di mio fratello – dice la sorella- ma voglio ricordarlo tanti Italiani che lo hanno amato come era nella sua semplicità” Così Lucia De Donno ricorda suo fratello Giuseppe il medico che tutti noi conosciamo per aver combattuto in prima linea contro il covid salvando decine di vite con la sua cura al plasma. (Fuori dal coro, la trasmissione di Mario Giordano)

Giallo De Donno, si indaga sulla morte del medico in prima linea#Fuoridalcoro pic.twitter.com/QCp4Ms6Th3 — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) September 7, 2021

Condividi