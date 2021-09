La terza dose di vaccino Moderna funziona contro la variante Delta. L’azienda, produttrice di uno dei vaccini mRna contro il coronavirus, ha annunciato di aver presentato alla Fda statunitense i primi dati sulla somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid. La dose ‘booster’ è stata somministrata ad un gruppo di soggetti che avevano ricevuto la seconda dose almeno 6 mesi prima e nei quali era stato evidenziato un netto calo del titolo anticorpale. I risultati, informa una nota della società, “mostrano una robusta risposta degli anticorpi contro la variante delta”.

La relativa documentazione sarà presentata a giorni all’Ema. “Siamo entusiasti di iniziare il processo di presentazione dei dati per la nostra dose booster. La nostra presentazione è supportata dai dati”, dice Stephane Bancel, Ceo di Moderna, aggiungendo che la terza dose “evidenzia una robusta risposta contro la variante Delta. Continuiamo a impegnarci per rimanere davanti al virus e monitorare l’evoluzione epidemiologica di SARS-CoV-2. Continueremo a produrre dati e a condividerli in maniera trasparente per sostenere governi ed enti regolatori mentre prendono decisioni, basate su elementi concreti, in relazione alle future strategie di vaccinazione”. adnkronos

