Lega non voterà mozione di sfiducia a Lamorgese

ROMA, 01 SET – Mozione di sfiducia a Lamorgese – “Siamo in una maggioranza in un governo per essere efficienti ed efficaci, dall’altro però bisogna essere leali. Noi lo siamo e ovviamente seguirò le indicazioni del nostro capogruppo, credo che questa sia la valutazione finale: non voteremo la mozione di sfiducia a Lamorgese proposta da Fratelli d’Italia”.

Lo ha affermato oggi il capogruppo della Lega in Commissione finanze alla Camera, Giulio Centemero, intervenendo a Fuori dalla bolla, la rassegna live prodotta da Good Morning Italia, parlando della sfiducia proposta da Fratelli d’Italia alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. (ANSA).

Condividi