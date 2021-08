Giuliano Cazzola (+ Europa), politico, giornalista, economista imprenditore ed ex sindacalista italiano ha detto in Tv a ‘staseraitalia’: “Lamorgese richiami in servizio Bava Beccaris, il feroce monarchico Bava, che sa come trattare questa gente, questi terroristi per sfamare i no-vax con il piombo”

