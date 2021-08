Covid, Bassetti: “Docenti non vaccinati non dovrebbero fare lezione in presenza”

Docenti non vaccinati non dovrebbero fare lezione in presenza – “Ci vuole l’obbligo” del vaccino anti-covid “per tutti gli insegnanti: chi non è vaccinato non dovrebbe non insegnare in presenza“. Lo sottolinea su Facebook Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, citando un articolo del ‘New York Times’: “In California un’insegnante elementare non vaccinata ha contratto la variante Delta e ha infettato 26 persone tra scolari e loro parenti”. adnkronos

Aumentano i contagi tra i vaccinati

