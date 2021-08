NO GREEN PASS Padova 28 Agosto – Intervento di Armando Manocchia

Sabato 28 Agosto 2021 – Manifestazione NO GREEN PASS Padova, Prato della Valle: intervento di Armando Manocchia.

Sono seguiti gli interventi di: Lidia Sella (giornalista, scrittrice), Avv. Pietro Scudeller, Prof. Alessandro Capucci (Medico, Primario Ospedaliero, autore di numerose pubblicazioni scientifiche).

“Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla” (M.L. King)

