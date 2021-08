Imola: festa con musica, comici e vaccini

Festa, acquisti, solidarietà, ma anche vaccinazioni, domani a Imola, con l’evento “Imola il centro ri-fiorisce ad agosto”, in programma nelle piazze e nelle vie del centro storico, il centro commerciale naturale della città. Fra comici, musica, animazione, l’iniziativa, che vuole essere una vera e propria “festa degli acquisti”, spiega il Comune, si svolgerà rispettando le disposizioni, le linee guida e i protocolli nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza pandemica.

L’Ausl, peraltro, porterà un camper ad alta tecnologia nel quale ci si potrà vaccinare senza prenotazione, con la somministrazione di prime dosi. Per gli adulti basta munirsi di documento di identità e tessera sanitaria valide, mentre i minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o da un tutore. La vaccinazione sarà effettuata da medici e infermieri dell’Ausl di Imola, che garantirà la presenza anche di pediatri dell’ospedale per rispondere alle domande dei genitori. Il camper sarà allestito in piazza Matteotti, nell’angolo fra la via Emilia e il portico Sersanti, e sarà attivo dalle 18 alle 24.

Fin dal mattino il commercio, i pubblici esercizi, il mercato ambulante e l’artigianato di servizio accoglieranno clienti, cittadini e visitatori nei loro negozi, per poi accompagnarli con un programma pomeridiano nel clou della festa serale, fra aperitivi e degustazioni. Nella giornata è prevista anche un’iniziativa benefica “Facciamoli sorridere insieme”, una raccolta di giochi, libri, fumetti, album quaderni e colori per i piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Pediatria e Neuropsichiatria infantile della Ausl di Imola. Dalle 15 sosta gratis nei parcheggi a sbarre e negli stalli su strada dell’area del centro storico. www.bolognatoday.it

