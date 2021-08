Covid, presidi: “No tamponi gratis per i prof no vax”

I dirigenti scolastici ribadiscono il loro ‘no’ ai tamponi gratis per i professori no vax. “Sono a favore del tampone gratis per coloro che non si possono vaccinare e contrario al tampone pagato dallo Stato per chi non vuole immunizzarsi”, afferma il presidente nazionale Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli. “Per questo motivo non abbiamo firmato il protocollo in cui la questione non è chiarita, a nostro avviso, in modo sufficiente”. tgcom24.mediaset.it



Leggi anche

► Green pass, lettera del prof. Costantino Ceoldo al Rettore dell’Università di Padova

“considero il Green Pass ributtante. Preferisco morire piuttosto che vivere strisciando. Per questo motivo mi rifiuto nel modo più assoluto di discriminare la carne e il sangue dei miei simili e degli Italiani in “noi e loro”. Non sono un kapò nazista e non intendo diventarlo.”

Condividi