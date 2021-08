Tajani: “non ci sono gli estremi per sfiduciare Lamorgese”

Sfiduciare Lamorgese?

“Non ci sono gli estremi per una sfiducia al ministro dell’Interno”. Antonio Tajani chiude l’ipotesi di una possibile sfiducia da parte di Forza Italia nei confronti di Luciana Lamorgese. “Noi siamo contrari alla sfiducia individuale. Si può criticare il ministro, ma non ci sono le condizioni per tale manovra”, spiega il vicepresidente degli azzurri a Morning News su Canale 5. tgcom24.mediaset.it

