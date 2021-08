Tre giovani ciclisti ricoverati in gravi condizioni dopo il vaccino Pfizer

In Belgio tre ciclisti della formazione Kempen Acrog-Tormans hanno avuto gravi problemi cardiaci dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer. I ragazzi coinvolti in questa vicenda sono tutti minoreni , si chiamano Yarno Van Herck, Xander Verhagen e Joppe Erpels. I tre ragazzi sono stati ricoverati in ospedale, uno di loro si trova in terapia intensiva .

Ricoverati in gravi condizioni dopo il vaccino Pfizer

Il medico della Federazione ciclistica belga ha ricevuto una lettera della FAMHP nella quale si dice che questi effetti collaterali sono causati dai vaccini con tecnologia a MRNA prodotti da Moderna e Pfizer. La miocardite si manifesta nei 14 giorni successivi alla vaccinazione. Si tratta di casi rari , tanto che Ema, ha raccomandato di inserire la miocardite tra i nuovi effetti collaterali del vaccino.

Il Comitato per la sicurezza di Ema è arrivato a questa decisione sulla base di dati mondiali: 164 casi di miocardite e 157 di pericardite su 200 milioni di dosi somministrate, 321 in tutto. Secondo quando è riportato i casi di miocardite sono stati registrati con maggior frequenza nei soggetti giovani. www.cicloturismo.it

