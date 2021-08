Li chiamano ‘campi container’

Lo stupore nella voce dell’autore del video è inequivocabile.

“Dunque, ho fatto un viaggetto, in pratica geograficamente nel mezzo della British Colombia, appena ovest di Vanderhoof (Canada) e … mi sono imbattuto in questo… Che DIAVOLO è questo??!! È un carcere nel bel mezzo del nulla!

Ma — via!! — ormai le teorie complottiste si avverrano tutti giorni nel 2020, 2021…

E quindi se non ci volete credere, SVEGLIATEVI!!”

Campi container

L’uomo si accosta con l’auto; si vedono, in mezzo della campagna, numerosi container, con 3 cartelloni posizionati in modo da essere visibili dalla strada.

“E allora, nel bel mezzo del nulla– ‘Persino uno è troppo’. Già! Quante persone stanno ammazzando con il vaccino? Eppure vogliono ‘Zero covid’ !”

2° cartellone: Non farti inseguire qua dentro dal Covid

3° cartellone: Se riesci a leggere questo, avresti dovuto indossare la mascherina

(1′ 09″): “E allora CHE C@ZZO È questo!!??? Gente, SVEGLIATEVI!!

Una persona che, prima, stimavo molto, mi ha detto, ‘Ma sai, se non fosse per i vaccini, avremmo ancora il vaiolo e il polio.’

MA SAI COSA? QUESTO NON RIGUARDA UN VACCINO. QUI C’È QUALCOS’ALTRO!

A cosa servono? Per chi sono, queste baracche??!! E perché ci sono le recinzioni elettriche e il filo spinato??!! È una C@ZZO DI PRIGIONE!!

Fate girare questo video; fatelo veder! Siamo in British Colombia, appena ovest di Vanderhoof… Scappo!!”

Leggi anche

►Campi container in tutta Italia, che cosa sta succedendo?

► Covid, Cina: mega campo di isolamento a Shijiazhuang

Condividi