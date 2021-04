Campi container in tutta Italia, che cosa sta succedendo?

di Cosimo Massaro – “Allestimento di campi container per l’assistenza della popolazione in caso di eventi emergenziali” – Già da tempo, noi i cosiddetti “complottisti”, divulghiamo informazioni in merito al progetto del Grande Reset che prevede anche la costruzione di campi di detenzione per chi non si allinea alla dittatura sanitaria globale, non accettando la vaccinazione di massa e tutto ciò che divulga il pensiero unico dominante. In pratica, per i non allineati, in Germania venivano ufficialmente già aperti i primi campi di “rieducazione”, sull’esempio della dittatura cinese.

In questo servizio andato in onda in una TV tedesca il giornalista afferma che sono luoghi confortevoli, dove gli “ospiti” potranno alloggiare in un tranquillo isolamento, dove sarà impedito loro di uscire.

Ora il problema è che una cosa molto simile sta accadendo anche in Italia. Sulla Gazzetta Ufficiale troviamo un bando di gara proposto dalla CONSIP S.P.A. (centrale acquisti della Pubblica Amministrazione con unico azionista Ministero dell’economia e delle finanze del governo italiano). Link di riferimento: Gazzetta Ufficiale CONSIP S.P.A. https://www.gazzettaufficiale.it

La gara di appalto prevede “l’allestimento di campi container per l’assistenza della popolazione in caso di eventi emergenziali.” Ora bisognerebbe chiedersi: quali saranno questi eventi emergenziali? Veramente possiamo accettare che, per chi non si volesse vaccinare, sarebbe giusto rinchiuderli in un vero campo di “rieducazione”?

Il “Noleggio di container per l’allestimento di campi container con destinazioni d’uso diverse e servizi connessi” saranno predisposti al Nord, al Centro , nelle isole e al Sud Italia.

Ora mi chiedo, se questi campi non sono predisposti per chi non si allinea al sistema in merito alla pseudo pandemia, per quali emergenze sono predisposti? Quali disastri potranno mai colpire il nostro Paese tanto da indurre i cittadini ad abbandonare eventualmente le proprie case? Tutte domande che meriterebbero delle risposte. Informazioni che nei media ufficiali vengono totalmente oscurate .

Campi container, perché questa spesa?

Per quale motivo bisogna spendere ben 266.716.544 Euro di soldi pubblici per allestire questi campi container la cui destinazione è ignota agli italiani? Non sarebbe stato più utile investire questo denaro per sostenere le famiglie e le imprese italiane?

Oggi, a Roma, davanti a Montecitorio, hanno manifestato padri e madri di famiglia che stanno perdendo le loro attività, non “pericolosi fascisti”. Oggi tocca a loro, domani accadrà sicuramente anche a voi, che oggi avete uno stipendio statale sicuro ( forze dell’ordine comprese) , perché il vostro lavoro sarà sostituito dalla 4°rivoluzione industriale, che prevede anche l’intelligenza artificiale. Il Grande Reset, prevede l’azzeramento della piccola media impresa per favorire le grandi multinazionali, anche quelle della ristorazione.

Occorre solidarietà, empatia e partecipazione.

Quando l’ingiustizia diventa ordinarietà, la ribellione diventa un dovere.

Covid, Cina: mega campo di isolamento a Shijiazhuang

Condividi