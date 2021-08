Salvini “capo dei talebani padani”, fotomontaggio dell’assessore Pd

Matteo Salvini ormai ha la pelle dura per farsi abbattere da qualche post particolarmente offensivo che gli viene dedicato dai “compagni” di sinistra. “Pensa di far ridere, a me fa solo pena”, ha dichiarato il segretario della Lega in merito a un post di Claudio Mazzanti, assessore a Bologna in quota Pd che ha pubblicato su Facebook un fotomontaggio che mostra Salvini in versione “capo dei talebani padani”.

Salvini capo dei talebani padani, il fotomontaggio

Fotomontaggio che tra l’altro è stato realizzato da un fan club ufficiale di Andrea Scanzi, a riprova del fatto che le offese e le prese in giro pesanti nei confronti di Salvini arrivano sempre da una direzione ben precisa. Tralasciando questi orrori che lasciano il tempo che trovano, il leader leghista ha affrontato a lungo il delicato tema del ritorno al potere dei talebani in Afghanistan. E lo ha fatto durante il Festival La Versiliana, svolto a Marina di Pietrasanta.

In particolare Salvini se l’è presa con Joe Biden per le sue ultime dichiarazioni: “Quando dice che non è più interesse degli Stati Uniti stare in Afghanistan, io dico ‘caro Biden, non puoi decidere da solo il destino del mondo’. Se, dopo esserci ritirati da Libia, Siria e Iraq, ci ritiriamo anche dall’Afghanistan, lasceremo anche questo paese in mano alla Cina. Se qualcuno come Biden decide di ritirarsi, ti dovrebbe almeno avvertire. Alleati sì, fessi no: l’Italia deve mantenere la sua presenza diplomatica, non possiamo fare la figura dei vigliacchi”. liberoquotidiano.it

Assessore del PD di Bologna. Pensa di far ridere, a me fa solo pena. pic.twitter.com/Z8mWvlqA2J — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 18, 2021

