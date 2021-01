Olanda: violente proteste contro restrizioni Covid

Olanda – La polizia di Eindhoven non riesce a controllare rivoltosi che protestano contro le restrizioni imposte per impedire la diffusione del Covid. La situazione è allarmante: auto sono state date alle fiamme, vetri rotti, negozi saccheggiati. Fuochi sono stati appiccati nei pressi della stazione.

JUST IN – Police cannot control #Eindhoven anti-lockdown rioters. The situation is out of control: cars burning, windows smashed, shops looted. pic.twitter.com/FsjNux5qSm

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 24, 2021