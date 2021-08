Dottor Massimo Citro (medico, scrittore): “Questo passaporto che di verde non ha proprio nulla, ricorda la tessera che si doveva usare in quel ventennio per vivere, per spostarsi, per lavorare”. Intervento tratto dalla trasmissione di domenica 8 agosto 2021.

