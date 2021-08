Aggredito da uno straniero con un coltello, poliziotto spara

Varese – Sparatoria, questa mattina verso le 8, in via Guglielmo Marconi, a Lavena Ponte Tresa, nel Varesotto. Ancora poco chiara l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma a quanto risulta dalle prime informazioni a sparare sarebbe stato un agente di polizia, dopo che un uomo – fermato per un controllo dalla pattuglia mentre percorreva la Provinciale con alcune borse – ha reagito aggredendo i poliziotti con un coltello.

Per difendersi il poliziotto spara

Per difendersi l’agente avrebbe quindi sparato un colpo di pistola. Il proiettile ha quindi ferito l’aggressore all’addome. Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenute ambulanza, automedica ed elisoccorso. L’uomo è stato caricato sull’elicottero e trasportato d’urgenza in ospedale.

Le condizioni dell’uomo, uno straniero di circa 35 anni, risultano gravi: ora si trova ricoverato all’ospedale Circolo in codice rosso. E’ in prognosi riservata. Sul posto sta operando la polizia di frontiera di Luino, che sta cercando di chiarire i contorni della vicenda. www.ilgiorno.it

Condividi