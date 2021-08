Green pass obbligatorio nelle mense della Polizia. “Con decorrenza immediata, sulla base delle indicazioni fornite dal ministero della Salute, la consumazione del pasto all’interno delle mense di servizio dovrà essere consentita – si legge nella circolare del dipartimento di pubblica sicurezza indirizzata a tutti gli uffici del dipartimento – solo a coloro che sono in possesso delle certificazioni verdi covid-19″.

Green pass nelle mense della Polizia, il sindacato

In relazione alla circolare con la quale il ministero dell’Interno introduce l’obbligo della certificazione verde presso le mense di servizio, l’organizzazione sindacale Silp-Cgil, attraverso il suo segretario Daniele Tissone, fa notare come, “vista l’importanza di una simile disposizione, sia mancato un preventivo confronto con le organizzazioni sindacali. La circolare odierna sconfessa, peraltro – sottolinea – quella del 5, emanata neanche dieci giorni prima. Al riguardo non si conoscono, peraltro, neppure le indicazioni emanate, in merito, dal ministero della salute”. adnkronos

