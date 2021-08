Covid, positivi 27 vaccinati su Carnival Vista

Sono tutti vaccinati, sono stati dichiarati positivi al Covid dopo i test: si tratta di 27 persone imbarcate sulla nave da crociera Carnival Vista, che fa parte della flotta di Carnival Cruise LIne e che ha fatto scalo mercoledì in Belize. A renderlo noto il Belize Tourism Board.

I contagiati sono 26 membri dell’equipaggio e un passeggero. Sulla nave ci sono 2895 passeggeri e 1441 addetti del personale. Secondo il Belize (qui lo statement: belizetourismboard.org/carnival-vista-port-call-to-belize-city/), il 99,98% dei membri d’equipaggio è vaccinato; il 95,5% dei passeggeri.

Carnival Vista, i test

L’unità era salpata da Galveston in Texas e a bordo era emerso un piccolo numero di persone positive al test. Immediata la reazione da parte dei vertici della nave, in accordo con le autorità del Belize: le persone positive sono state isolate. Sono stati sottoposti a quarantena anche coloro che sono stati ad esse vicini. Chiuse le aree comuni dell’equipaggio e obbligo di indossare mascherine protettive.

“A bordo non sono stati trovati altri casi”, hanno dichiarato le autorità locali, che hanno comunque chiesto ai passeggeri che sono sbarcati in escursione di mostrare l’esito negativo del test e per chi non lo aveva, di sottoporsi a test rapidi causali.

A partire da sabato 14, tutti a bordo dovranno avere un esito negativo del test, per frequentare luoghi comuni, indipendentemente dal loro stato di vaccinazione. https://www.lastampa.it

Condividi