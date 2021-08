Soros: “per rilanciare la crescita investire sui Rom”

“Per aiutare le loro economie e velocizzare la ripresa, i governi dei Balcani occidentali dovrebbero investire nelle comunità Rom, a lungo escluse”. E’ la raccomandazione del finanziare miliardario George Soros, che rilancia un libro sul tema pubblicato dalla sua Open Society, con un messaggio via Twitter. askanews

To help grow their economies and speed recovery, governments in the Western Balkans should invest in their long-excluded Roma communities. https://t.co/uxTbRNWLIp

— George Soros (@georgesoros) August 13, 2021