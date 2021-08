Renzi: referendum per abolire il reddito di cittadinanza

“Noi sul referendum contro il Reddito di cittadinanza andremo avanti: è scontato. Come Draghi che si muove con prudenza. A ciascuno il suo”. E “ci daranno ragione in tanti” perchè “il referendum è l’unica strada” ed “i populisti fanno danni che durano a lungo” mentre “noi siamo quelli che aggiustano i loro pasticci. E il referendum sul reddito va in quella direzione”.

Lo afferma il leader dei Cinque Stelle Matteo Renzi, parlando con Libero.

abolire il reddito di cittadinanza

“I grillini – attacca- misurano in queste ore la loro miopia: ci hanno fatto rinunciare alle Olimpiadi di Roma. Invece la Raggi ha detto ‘no’ e le Olimpiadi si faranno a Parigi. Una beffa”. (askanews)

