Renzi, jet privato per incontrare l’emiro del Qatar su uno yacht

Matteo Renzi con un jet privato avrebbe raggiunto l’emiro del Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani su uno yacht in Costa Smeralda, in Sardegna. A rivelarlo è il settimanale Chi che ha pubblicato alcune foto del tete-a-tete che risalirebbe allo scorso sabato. Uno scatto in particolare, mostra Renzi scendere da un jet, da quello che sarebbe stato un volo privato, stando a Chi, proveniente da Firenze, all’aeroporto di Olbia, seguito da un collaboratore.

In un secondo scatto si vede, invece, il leader di Italia Viva e l’emiro del Qatar davanti all’Hotel Cala di Volpe di Porto Cervo, a bordo del lussuoso yacht di Al Thani. Stando a quanto riporta il settimanale, l’incontro sarebbe durato alcune ore, con l’assistente del senatore di Rignano ad attenderne la conclusione sul tender. Rimane al momento ignoto il motivo per cui il senatore di Richiano avrebbe incontrato l’ex primo ministro del Qatar, esponente di spicco della famiglia reale e proprietario del Paris St. Germain. affaritaliani.it

