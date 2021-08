“Ieri scaricati 6,7 milioni di Green Pass”, Speranza esulta

Oggi secondo giorno per l’obbligo Green Pass: controlli nei bar, ristoranti, palestre e piscine al chiuso, cinema, musei, teatri e centri termali. Il documento da settembre sarà obbligatorio per personale scolastico, università e trasporti a lunga percorrenza.

Scaricati milioni di Green Pass

“Solo nella giornata di ieri sono stati scaricati oltre 6,7 milioni di Green Pass”: lo scrive il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un post sul suo profilo Facebook. “È il segno – commenta il ministro – della grande collaborazione e del senso di responsabilità mostrato dagli italiani. Con Green Pass e vaccini contrastiamo il Covid e viviamo un’estate più sicura”. www.rainews.it

► Siete in lockdown cognitivo se…

Non capite che la tessera verde serve a discriminare chi non giura fedeltà al Leviatano tecnosanitario e, soprattutto, a trasformare i tesserati in sudditi controllati in modo totale e totalitario;

– Non capite che, se per dimostrare di essere liberi dovete ogni volta esibire una tessera verde, allora non lo siete.



