Cnn licenzia 3 dipendenti non vaccinati

La Cnn ha licenziato tre dipendenti non vaccinati contro il Covid-19 entrati nel quartier generale dell’emittente a New York. “La settimana scorsa siamo stati informati della presenza in sede di tre dipendenti non immunizzati”, si legge in un documento interno fatto circolare tra i dipendenti citato dal Los Angeles Times.

“Tutti e tre sono stati sollevati dai loro incarichi. Lasciatemi essere chiaro. Abbiamo una politica della tolleranza zero su questo. Dovete essere vaccinati per entrare in ufficio. E dovete essere vaccinati per poter lavorare sul campo, con altri dipendenti, anche se non entrate in sede”, ha avvertito l’amministratore delegato Jeff Zucker.

La Cnn ha autorizzato i dipendenti immunizzati a rientrare al lavoro su base volontaria basandosi sulle loro dichiarazioni, senza richiedere la certificazione dell’avvenuta vaccinazione. adnkronos

Condividi