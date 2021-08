Roma, manifestazione “Sì green pass”: spettatori circa 10

Roma – Sì green pass, a Piazza Cavour per la manifestazione pro Green Pass spuntano cartelli fantozziani “sì Burioni, no cialtroni”.

“Siamo in emergenza, il Green Pass garantisce la salute pubblica così come dice la Costituzione: i no vax dovrebbero studiare la storia prima di parlare”

“Siamo in emergenza, il Green Pass garantisce la salute pubblica così come dice la Costituzione: i no vax dovrebbero studiare la storia prima di parlare” 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/EXt1O8nRXC — Valentina (@Valenti44837922) August 4, 2021

