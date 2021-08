Minori, 5 casi di Covid: 4 erano vaccinati

Il Covid torna a far paura a Minori. Ben cinque i nuovi casi di positività registrati ieri nel centro della Costiera Amalfitana. La conferma – come riporta il sito web ilvescovado.it – è arrivata direttamente dal sindaco Andrea Reale attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

Si tratta di persone appartenenti a tre diversi nuclei familiari, posti in isolamento domiciliare. Quattro dei cinque contagiati hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti Covid. Si pensa, quindi, variante “Delta” del virus.

Il Centro Operativo Comunale è già al lavoro per la ricostruzione delle catene dei contatti dei contagiati: operai di un’industria di Maiori dovranno sottoporsi al tampone, mentre a Minori è stato chiuso un ristorante in via precauzionale.

Condividi