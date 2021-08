Green pass o tampone per accedere a Mirabilandia

Dal 6 agosto, per accedere a Mirabilandia e/o Mirabeach, tutti i visitatori che hanno compiuto 12 anni dovranno presentare, come previsto dalla normativa nazionale vigente, oltre al documento d’identità, anche una delle seguenti certificazioni: Green Pass, test negativo a un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti, guarigione da Covid-19 avvenuta nei 6 mesi precedenti.

Mirabilandia, tamponi gratis

Per venire incontro alle esigenze dei visitatori in possesso di regolare titolo di ingresso per Mirabilandia e Mirabeach, magari affrontando un lungo viaggio o decidendo last minute di regalarsi una giornata di svago, verrà predisposta un’area dove poter effettuare tamponi antigenici rapidi in forma gratuita. Accanto alle biglietterie sarà presente tutti i giorni un team sanitario dedicato che, in base all’ordine di arrivo, farà compilare la necessaria documentazione per accedere al tampone. Una volta avuto in breve tempo l’esito negativo del tampone, il divertimento potrà iniziare.

Per chi invece è già provvisto dei requisiti d’ingresso, ci sarà solo il controllo da parte di steward dedicati alla verifica delle certificazioni necessarie. “Siamo certi che i nostri clienti apprezzeranno il fatto che offriremo la possibilità di effettuare in forma gratuita i test antigenici rapidi prima di entrare al Parco – commenta Riccardo Marcante, Direttore Generale di Mirabilandia”. adnkronos

