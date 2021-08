Sky News Australia sospeso da YouTube – CANBERRA – L’account sulla piattaforma video YouTube dell’emittente Sky News Australia è stato sospeso temporaneamente (per sette giorni) per aver condiviso «contenuti non in conformità» con le «politiche» riguardo al Covid-19. Inoltre, alcuni video sono stati rimossi.

Lo ha riportato l’agenzia di stampa Reuters, ma anche la stessa rete: «Sky News Australia riconosce il diritto di YouTube di applicare le sue politiche e si augura di continuare a pubblicare le sue popolari notizie e contenuti di analisi ai suoi abbonati a breve» ha detto in una dichiarazione sul suo sito web.

«Applichiamo le nostre politiche allo stesso modo per tutti» ha detto un portavoce di YouTube, chiarendo che le politiche sul Covid-19 sono «basate sulla guida delle autorità sanitarie locali e globali, per prevenire la diffusione di disinformazione sul Covid-19 che potrebbe causare danni nel mondo reale». YouTube non ha rivelato da quale programma di Sky News provenivano i video, ma ha detto che i video inadeguati erano «numerosi». https://www.tio.ch

