Fico: “il M5s è patrimonio del Paese”

30 LUG – Si va verso la definizione di Giuseppe Conte leader del M5S? “Sì, si procede in questa direzione” e “senza dubbio Giuseppe Conte, che a breve sarà votato dal Movimento come leader politico, in queste giornate ha gestito la trattativa sulla riforma della Giustizia e credo l’abbia fatto in modo eccezionale”. A dirlo, il presidente della Camera Roberto Fico al Libro Possibile, a Vieste.

“A breve – aggiunge – avremo la votazione del nuovo statuto del M5S con un nuovo simbolo M5s con la scritta 2050”.

M5s è patrimonio del Paese

Sbaglia Casaleggio quando dice che avete tradito i principi del Movimento delle origini? “Non lo condivido perché le origini ce le teniamo ben care e sono dentro di noi. Io conosco ogni passo di questa storia” e “in tanti momenti siamo cambiati, siamo cresciuti: un Movimento è in cammino e noi siamo in eterno cammino. Abbiamo affrontato anche questa ultima fase – aggiunge – che penso sia stata risolta con grande successo da parte di tutti. Oggi il M5s è patrimonio del Paese”. (ANSA).

