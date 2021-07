Covid, Mattarella: “La vaccinazione è un dovere morale e civico”

“La vaccinazione è un dovere morale e civico”. Parole chiare quelle pronunciate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la tradizionale cerimonia del Ventaglio organizzata dall’associazione stampa romana al Quirinale. Un monito indirizzato ai no vax e ai partiti che appoggiano chi non vuole farsi somministrare il farmaco anti-Covid.

“La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso – ha ricordato Mattarella – Più si prolunga il tempo della sua ampia circolazione più frequenti e pericolose possono essere le sue mutazioni. Soltanto grazie ai vaccini siamo in grado di contenerlo. Il vaccino non ci rende invulnerabili ma riduce grandemente la possibilità di contrarre il virus, la sua circolazione e la sua pericolosità. Per queste ragioni la vaccinazione è un dovere morale e civico”. (repubblica.it)

