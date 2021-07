Migranti: a Lampedusa 140 sbarcati in poche ore

Lampedusa 140 sbarcati in poche ore – Sette sbarchi, quattro dei quali direttamente sulla terraferma, con un totale di 140 migranti, si sono registrati da poco prima della mezzanotte fino all’alba a Lampedusa. Tutti i gruppi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono 798 persone a fronte di 250 posti disponibili.

Poco prima di mezzanotte, una pattuglia della Guardia di finanza ha rintracciato a Porto Nuovo 5 tunisini, fra cui una donna. Erano sbarcati con un gommone a Cala Croce. Mezz’ora dopo, i carabinieri hanno rintracciato a Sciatu Persu 61 subsahariani, fra cui una donna.

Alle 2,30, la motovedetta G118 delle Fiamme gialle ha sbarcato a molo Favarolo 14 tunisini che erano stati rintracciati ad un miglio e mezzo su un’imbarcazione di 6 metri. Due ore dopo, sono giunti – dopo il trasbordo a 2 miglia, sempre sulla stessa motovedetta della Guardia di finanza – altri 15 tunisini.

Alle 5, i carabinieri hanno invece bloccato in via di Ponente 18 persone, fra cui una donna e un minore. L’imbarcazione, in questo caso, non è stata ancora ritrovata.

A molo Madonnina, nel frattempo, i militari della tenenza della Guardia di finanza hanno bloccato 13 tunisini giunti con un barchino di 6 metri. Alle 5,35, una motovedetta delle Fiamme gialle ha sbarcato 14 tunisini che erano stati poco prima rintracciati a 1 miglio a Sud di Lampedusa. https://www.agrigentonotizie.it

