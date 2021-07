Firenze, Nardella: ‘accesso ad alcuni luoghi solo con green pass’

Ieri sera il sindaco Dario Nardella è stato ospite della Festa dell’Unità di Fiesole. A margine dell’intervista, Nardella si è detto pronto ad intervenire con ordinanze a favore di chi ha il green pass, nel caso il numero dei no vax dovesse rivelarsi cospiscuo.

accesso ad alcuni luoghi solo con green pass

“Secondo me gli enti locali devono e possono spingere sull’uso del green pass. Io non escludo anche l’ipotesi di firmare ordinanze per consentire l’accesso ad una serie di luoghi ai possessori di green pass, nel caso in cui la campagna di vaccinazione non dovesse procedere secondo le aspettative, a causa di un numero eccesso di no vax. La libertà di chi non vuole vaccinarsi è sacrosanta ma non può entrare in contrasto con chi si è vaccinato e vuole muoversi senza rischio nel proprio Paese”. www.firenzetoday.it

Leggi anche

► Coronavirus, Nardella: a Firenze tutto aperto per combattere la psicosi

► Coronavirus, Nardella lancia #AbbracciaUnCinese “contro l’odio”



::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1) Sesso libero, droga libera, il corpo è mio e me lo gestisco io, abbatto i muri, mondo senza frontiere, abbraccia un cinese

2) Green pass per andare al bar

(sinistraglia)

Condividi