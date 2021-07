Faremo a meno di tutto senza alcun timore di voi. E’ bene che vi sia chiaro

di Danilo Quinto – Va bene. Faremo a meno dei bar e dei ristoranti. Anche degli stadi, dei cinema, dei teatri, dei musei. Non andremo al lavoro, se ne avremo uno ed eviteremo di farci curare, se imporrete scelte lesive della nostra libertà personale, operate in dispregio di tutte le leggi e della Costituzione.

Non viaggeremo. Ce ne staremo a casa e vi aspetteremo. Senza alcun timore, perché abbiamo timore solo di Dio. Non abbiamo alcun timore di Voi. E’ bene che vi sia chiaro.

Ne’ abbiamo timore della morte, che usate come grimaldello per plasmare una società a vostro uso e consumo. Non potete attaccare Dio e vi vendicate attaccando la creatura a cui Dio tiene di più, perché fatta a Sua immagine e somiglianza.

Fate tutto questo grazie all’accordo “perfetto” che avete siglato con i rappresentanti umani della Chiesa fondata da Nostro Signore Gesu’ Cristo. Voi private l’uomo di tutto quello che fa parte della sua vita terrena. Loro tentano di sottrarre all’uomo la sua dimensione spirituale e non dicono mai una sola parola di Verita’. Cosi come fate Voi.

State creando un deserto attorno a Voi e soprattutto dentro di Voi. Noi non ci scoraggeremo e non ci faremo prendere dal panico. Gesu’ Cristo ha già vinto il Demonio e non ci fanno paura i suoi ultimi colpi di coda. Sappiamo che la sua opera devastatrice è distruttrice durerà ancora a lungo, ma avra’ una fine definitiva. Allora, e solo allora, in quel deserto, i semi sotterrati dagli Angeli, dai Santi e da tutti gli uomini di buona volontà, che hanno solcato la Terra nel corso dei secoli dopo la Morte e la Resurrezione di Nostro Signore, diventeranno fiori e piante che ci daranno il giusto refrigerio. Appariranno sorgenti di acqua benedetta da Dio. Resisteremo, se Dio vorra’, organizzandoci, usando tutte le armi legali per fermare il Vostro delirio di onnipotenza e per testimoniare sempre, in ogni circostanza, la Verita’. Costi quello che costi. La Santa Madre di Dio proteggerà noi e i nostri figli.

Continueremo a pregare affinché VEDIATE quello che ora non vedete e sopporteremo cristianamente tutto, anche la Vostra crudelta’. Parteciperemo così, per un poco, alla sofferenza di Cristo sulla Croce. Questo è il nostro premio. In questa ora e per l’eternità.

Danilo Quinto

