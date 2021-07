Parenzo minaccia denunce: ‘ricevo insulti dal mondo Novax’

Parenzo minaccia denunce. “Annuncio: da oggi chi mi attribuisce frasi mai dette, verrà immediatamente denunciato! Ricevo da giorni minacce e insulti dal mondo Novax, oggi si passa al piano legale. Il primo fortunato a vincere la querela si chiama Paragone (ex lega, ex 5 stelle)”.

Così su Twitter il giornalista David Parenzo, avvisando che adirà le vie legali in risposta a chi gli mette in bocca dichiarazioni che non ha fatto.

“Auguri a Parenzo. Ovviamente ci sarà la controquerela”. Queste le parole con cui il senatore Gianluigi Paragone ha commentato con l’Adnkronos il tweet di Parenzo.

Parenzo dice ai rider di sputare nel cibo dei novax

